Опции на самом деле бить по российской территории в палитре наших возможностей нет. И мы их не получим. Потому что Россия — ядерное государство и на этом точка. И попытка стрельнуть туда чем-нибудь серьезным может иметь страшные последствия. Поэтому каждый, кто в сознании, это понимает. А призывают стрелять по России только те, кто не находится в Украине, или те, кто немного не в себе. Да, русских никому не жалко, но пожалейте своих.

Поэтому все эти взрывы и взрывы в Крыму и на территории России — не военные операции, а скорее очень тонкая и осторожная игра в шахматы. Перерезание проводков на огромной бомбе трясущимися руками и вытирая пот со лба. Ни в одной из этих акций мы публично не признались и, уверен, большей частью нас сдержали наши западные союзники, используя рычаги влияния деньгами и оружием.

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Никакой технической проблемы стрелять по России нет — выводишь пушки на границу Черниговской области и стреляешь. Но этого никто не сделает, если не желает остаться без Черниговской области. А она красивая и нам нужна.

К счастью или на беду, в политическом руководстве сейчас шоу-мейкеры, а не отчаянные. Поэтому им гораздо более ценные операции, похожие на финал голливудского боевика, чем на хронику войны.

Наша уже легендарная такая сладкая концепция "хлопка" выросла и расцвела из столь робких ответов на ужасные и разрушительные удары по Украине. Мы научились радоваться малым, потому что даже оно когда-то было совершенно фантастическим

Наша уже легендарная такая сладкая концепция "хлопка" выросла и расцвела из столь робких ответов на ужасные и разрушительные удары по Украине. Мы научились радоваться малым, потому что даже оно когда-то было совершенно фантастическим. До сегодняшнего дня кремль горел только в экзальтированных мемах и в самодельных мангалах. И вот дрон в реале по кремлю.

Не имея возможности бить по России реальной, украинцы приспособились наносить удары по России мифологической, потому что она не защищена ядерной доктриной. Бить в несмертельные, но в очень болевые для русского гордости точки. По Крымскому мосту, по флагману "Москва", кусать дронами, как пчелами, кремль.

Главное, за радостью и восхищением от шоу не забывать, что за экраном идет реальная война и реальные удары по нам. Что дым над кремлем — эдакая сатисфакция за мертвых людей у кассы Эпицентра в Херсоне. И совая ногами от нетерпения ожидания контрнаступления, важно помнить, что наступать будут люди, а не дроны

Главное, за радостью и восхищением от шоу не забывать, что за экраном идет реальная война и реальные удары по нам. Что дым над кремлем — эдакая сатисфакция за мертвых людей у кассы Эпицентра в Херсоне. И совая ногами от нетерпения ожидания контрнаступления, важно помнить, что наступать будут люди, а не дроны.

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Понятно, что каждый из нас теперь ведет персональный джихад с россиянами и мести хочет даже больше, чем завершение войны. Хочет, чтобы теперь они немного попробовали наш горький хлеб и пролили слез. Чтобы вернулось уже даже не сторицей, а хотя бы половиной того, что прожили и вытерпели мы.

Но гораздо важнее беречь не их, а себя. Не им делать больно, а избегать своих потерь.

Но слепой мести мы себе позволить сейчас не можем, потому что смотреть надо очень пристально, в оба глаза и через тепловизор. А не через телевизор.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

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