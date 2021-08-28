Взрывы на складах в Казахстане: уже 13 погибших

Об этом передает Еспресо.TV.



"В связи с трагическим событием в Байзакском районе Жамбылской области, повлекшем гибель людей, объявляю 29 августа Днем общенационального траура. Погибшие военнослужащие и спасатели проявили настоящий героизм и самоотверженность. Они навсегда останутся в памяти народа", - говорится в распоряжении Токаева, опубликованном сегодня, 28 августа 2021 года, на сайте президентского дворца Ак Орда.



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По последним данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, число жертв ЧП возросло до 13. Среди погибших - сотрудники МЧС, воинской части, военизированной охраны и военной прокуратуры, приводит подробности Радио Азаттык .



Тела трех человек остаются неопознанными.



Три человека считаются пропавшими без вести.



Десятки человек получили ранения, состояние нескольких госпитализированных медики оценивают как тяжелое, у них обширные ожоги поверхности тела.

Взрывы на территории воинской части 28349 в Байзакском районе Жамбылской области произошло 26 августа.

27 августа министр обороны Казахстана Нурлан Эрмекбаев объявил о своей отставке.