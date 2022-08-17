Об этом говорится в отчете ISW.

Как отмечается, удар по материально-техническим целям в Крыму, который является суверенной территорией Украины, не нарушит обязательств Украины перед западными партнерами по использованию Украиной поставляемого с Запада оружия на территории Украины или заявленной политики США относительно права Украины применять силу для восстановления контроля над всей ее территорией, включая районы, захваченные Россией в 2014 году.

В Институте не видят признаков того, что украинские воины использовали оружие, предоставленное США, во время последних ударов по оккупированному Крыму.

"Атаки на российские позиции в Крыму и вокруг него, вероятно, являются частью согласованного украинского контрнаступления с целью возобновления контроля над западным берегом Днепра", - говорится в отчете.

Российские линии поставок из Крыма напрямую поддерживают оккупантов на материковой части Украины, в том числе в западной части Херсонской области. Нацеленность Украины на российские наземные пути сообщения, тыловые и вспомогательные средства в Крыму согласуется с украинскими контрнаступательными действиями, которые нацелены на мосты через реку Днепр и российские элементы тылового обеспечения в оккупированной части Херсонской области.

Аналитики считают, что конечным результатом этой кампании скорее всего будет нарушение способности российских войск поддерживать механизированные силы на правом берегу Днепра, а также утрата возможностей защищать их от украинских контратак с помощью авиации и артиллерии на левом берегу.

9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове начали эвакуацию жителей в Сакском районе. Очевидцы слышали серию взрывов, подобных детонации боеприпасов. Источник в украинском правительстве подтвердил, что за атакой на российский аэродром в Новофедоровке, в оккупированном Крыму, стоит Украина. В Минобороны прокомментировали пожар на аэродроме в Крыму: "Напоминаем о запрещении курения в неустановленных местах".

В Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа прогремели взрывы и был виден черный дым. В минобороны России подтвердили взрывы на складе с боеприпасами. Местные массово начали эвакуироваться.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb