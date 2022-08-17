Взрывы на российских базах в оккупированном Крыму могут являться частью контрнаступления ВСУ, - ISW
Эксперты Института изучения войны считают, что удары по российским складам и базам поставок в оккупированном Крыму и вокруг него, вероятно, являются частью контрнаступления ВСУ для возобновления контроля над правым берегом Днепра
Об этом говорится в отчете ISW.
Как отмечается, удар по материально-техническим целям в Крыму, который является суверенной территорией Украины, не нарушит обязательств Украины перед западными партнерами по использованию Украиной поставляемого с Запада оружия на территории Украины или заявленной политики США относительно права Украины применять силу для восстановления контроля над всей ее территорией, включая районы, захваченные Россией в 2014 году.
В Институте не видят признаков того, что украинские воины использовали оружие, предоставленное США, во время последних ударов по оккупированному Крыму.
"Атаки на российские позиции в Крыму и вокруг него, вероятно, являются частью согласованного украинского контрнаступления с целью возобновления контроля над западным берегом Днепра", - говорится в отчете.
Российские линии поставок из Крыма напрямую поддерживают оккупантов на материковой части Украины, в том числе в западной части Херсонской области. Нацеленность Украины на российские наземные пути сообщения, тыловые и вспомогательные средства в Крыму согласуется с украинскими контрнаступательными действиями, которые нацелены на мосты через реку Днепр и российские элементы тылового обеспечения в оккупированной части Херсонской области.
Аналитики считают, что конечным результатом этой кампании скорее всего будет нарушение способности российских войск поддерживать механизированные силы на правом берегу Днепра, а также утрата возможностей защищать их от украинских контратак с помощью авиации и артиллерии на левом берегу.
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