Взрывы на оккупированном Запорожье: уничтожена техника и личный состав россиян

Об этом Иван Федоров отчитывался в телеграмме.

"Вчера на временно занятой территории Запорожской области захватчикам было страшно. По предварительным данным у кафиров уменьшилось БК, техники и личного состава сразу в нескольких местах размещения", - написал мэр.

Так, он утвердил, что в Мелитополе взрывы прогремели на промышленном предприятии, где россияне хранили технику. В селе Мирное попали в месторасположение кафиров, а в Токмакском районе поражена локация в одном из сел, где захватчики решили поселиться.

"К сожалению, рашисты используют самую отвратительную тактику: прятаться за спинами мирных жителей - расставляют свою технику и ПВО посреди жилых кварталов", - добавил Иван Федоров.