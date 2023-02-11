Взрывы на оккупированном Запорожье: уничтожена техника и личный состав россиян
Мэр Мелитополя Иван Федоров проинформировал о результатах взрывов во временно оккупированном Запорожье: у захватчиков стало меньше техники и личного состава
Об этом Иван Федоров отчитывался в телеграмме.
"Вчера на временно занятой территории Запорожской области захватчикам было страшно. По предварительным данным у кафиров уменьшилось БК, техники и личного состава сразу в нескольких местах размещения", - написал мэр.
Так, он утвердил, что в Мелитополе взрывы прогремели на промышленном предприятии, где россияне хранили технику. В селе Мирное попали в месторасположение кафиров, а в Токмакском районе поражена локация в одном из сел, где захватчики решили поселиться.
"К сожалению, рашисты используют самую отвратительную тактику: прятаться за спинами мирных жителей - расставляют свою технику и ПВО посреди жилых кварталов", - добавил Иван Федоров.
- Напомним, ранее мэр Мелитополя выступал в эфире Эспрессо, он сообщил , что на оккупированной территории Запорожской области становится больше бойцов российской частной военной компании "Вагнер".
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