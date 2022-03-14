Взрывы на Оболони – снаряд попал в девятиэтажный жилой дом

Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.



По предварительной информации, в 3 ночи в киевском районе Оболонь прогремели взрывы.

Позже стало известно, что по ул. Богатырская, 20 в результате попадания артиллерийского снаряда в девятиэтажный жилой дом произошло частичное разрушение квартир с 1 по 3 этажа. Также загорелись квартиры на 3 и 4 этажах.

О жертвах и пострадавших неизвестно.

На месте работает ГСЧС.

Напомним, что в Киеве сформирован двухнедельный запас продуктов питания для киевлян в случае блокады города.

В Чернигове в жилой дом попала ракета , есть пострадавшие.