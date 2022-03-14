Взрывы на Оболони – снаряд попал в девятиэтажный жилой дом
Во время авиаудара российских оккупантов по Киеву повреждены жилые дома, горят квартиры
Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
По предварительной информации, в 3 ночи в киевском районе Оболонь прогремели взрывы.
Позже стало известно, что по ул. Богатырская, 20 в результате попадания артиллерийского снаряда в девятиэтажный жилой дом произошло частичное разрушение квартир с 1 по 3 этажа. Также загорелись квартиры на 3 и 4 этажах.
О жертвах и пострадавших неизвестно.
На месте работает ГСЧС.
- Напомним, что в Киеве сформирован двухнедельный запас продуктов питания для киевлян в случае блокады города.
- В Чернигове в жилой дом попала ракета , есть пострадавшие.
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