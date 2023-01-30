Взрывы на объектах Ирана: МИД Украины заявило, что не знает причин и напомнило Тегерану персидскую народную мудрость
В МИД Украины заявили, что не знают причины взрывов на иранских объектах и что последствия за поддержку агрессии против Украины масштабнее выгоды от сотрудничества с РФ
Об этом пресс-секретарь МИД Олег Николенко написал в facebook.
Так Николенко прокомментировал вызов временного поверенного Украины в МИД Ирана из-за комментария советника президента Михаила Подоляка.
"Украина неоднократно предостерегала Иран: последствия за поддержку агрессии против Украины будут гораздо масштабнее, чем выгода от сотрудничества с Россией. Нам не известна причина взрывов на иранских объектах. Но как говорит персидская народная мудрость: не делай другому зла, и себе не навредишь", – отмечает Николенко.
- 29 января Министерство обороны Ирана подтвердило атаки беспилотных летательных аппаратов на один из центров производства боеприпасов, который подчиняется ведомству.
- В понедельник, 30 января, в МИД Ирана вызвали временного поверенного в делах Украины в Тегеране из-за комментария Подоляка об атаке дронов на военный завод в стране.
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