Взрывы на газопроводах Nord stream: В Кремле заявили, что ни они, ни Европа не заинтересованы в ситуации
В Кремле отреагировали на обвинения в причастности России к инцидентам на газопроводах системы "Северный поток" и назвали их "предсказуемо бессмысленными и абсурдными"
Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает российское агентство "Интерфакс".
"Это предполагаемо бессмысленно и абсурдно высказывать такие версии... Заинтересованы ли мы в этом? Нет, мы не заинтересованы. Мы потеряли маршруты поставок газа в Европу. Заинтересована ли в этом Европа, в частности, локомотив европейской экономики – Германия? Нет, они также сейчас попали в очень затруднительное положение", – заявил он.
Песков заявил, что нынешняя ситуация нуждается в "диалоге, оперативном взаимодействии всех сторон".
- В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе "Северный поток-2" произошло внезапное падение давления .
- 27 сентября сообщалось , что накануне запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток - 2".
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Спецслужбы США еще летом предупреждали федеральное правительство Германии о риске возможных атак на российские трубопроводы, пролегающие по дну Балтийского моря.
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