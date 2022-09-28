Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает российское агентство "Интерфакс".

"Это предполагаемо бессмысленно и абсурдно высказывать такие версии... Заинтересованы ли мы в этом? Нет, мы не заинтересованы. Мы потеряли маршруты поставок газа в Европу. Заинтересована ли в этом Европа, в частности, локомотив европейской экономики – Германия? Нет, они также сейчас попали в очень затруднительное положение", – заявил он.

Песков заявил, что нынешняя ситуация нуждается в "диалоге, оперативном взаимодействии всех сторон".