Взрывы и блекаут: в российской Туле обесточена часть города, без света – 5 тыс. жителей
В российской Туле обесточена часть города, без света оказались около 5 тыс. жителей, местные паблики сообщают о звуках взрывов перед аварией
Местные телеграмм-каналы сообщают о сильном грохоте и блекауте в одном из районов Тулы.
В диспетчерской РИА Новости подтвердили , что в Зареченском районе Тулы произошло аварийное отключение электричества, без света осталось почти 5 тыс человек.
В региональном управлении МЧС заявили РБК, что "взрывы, которые слышали жители Пролетарского округа города Тулы, предположительно, стали следствием перехода самолета на сверхзвуковую скорость". А свет в одном из районом города отключился из-за технической неисправности, добавили в ведомстве.
Местные власти подчеркивают, что эти два случая не связаны между собой.
- Напомним, 20 сентября в министерстве обороны РФ заявили о падении истребителя Су-34 в Воронежской области. По словам россиян, экипаж успел катапультироваться.
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