Взрывы и блекаут: в российской Туле обесточена часть города, без света – 5 тыс. жителей

Местные телеграмм-каналы сообщают о сильном грохоте и блекауте в одном из районов Тулы.

В диспетчерской РИА Новости подтвердили , что в Зареченском районе Тулы произошло аварийное отключение электричества, без света осталось почти 5 тыс человек.

В региональном управлении МЧС заявили РБК, что "взрывы, которые слышали жители Пролетарского округа города Тулы, предположительно, стали следствием перехода самолета на сверхзвуковую скорость". А свет в одном из районом города отключился из-за технической неисправности, добавили в ведомстве.

Местные власти подчеркивают, что эти два случая не связаны между собой.