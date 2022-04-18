"Взрывы будут и на их территории": у Лукашенко заявили, что Польша и страны Балтии готовятся к "развязыванию агрессии"

Об этом сообщает издание Zerkalo .

По словам Вольфовича, в Польше, Литве и Латвии увеличивается количество военных и вооружения и модернизируется военная инфраструктура.

"Они свою инфраструктуру приводят в соответствие непонятно чему, вероятно развязыванию, подготовке агрессии. Думаю, простой народ, польский, литовский, видит то, что происходит сегодня в Украине, какие разрушения, какая трагедия, как погибают обычные люди на территории Украины. Надеюсь, он этого не захочет, потому что не получится так, что они развяжут агрессию в отношении Беларуси и военные действия будут происходить только в Беларуси. Нет, на их территории тоже будут разрушения, гибель, взрывы", - заявил госсекретарь совбеза.