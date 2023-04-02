Взрывом в кафе в Петербурге уничтожен российский военный пропагандист Владлен Татарский
Вечером в воскресенье, 2 апреля 2023 года, на Университетской набережной в Санкт-Петербурге (РФ) произошел взрыв на "творческом вечере" российского военного пропагандиста Владлена Татарского
Информацию о его гибели подтверждают российские государственные информационные агентства РИА Новости и ТАСС, а также российское министерство внутренних дел.
При этом 16 человек получили ранения.
Кофейня принадлежит владельцу ЧВК Вагнер Евгению Пригожину.
Момент взрыва
По предварительной информации, причиной взрыва стал террористический акт.
Взрывчатка, по данным российских медиа, якобы была заложена в статуэтку, которую неизвестная окружению Татарского девушка подарила пропагандисту на этой сегодняшней встрече.
Справка
Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин) родился в 1982 году в украинском городе Горловка.
В 2011 году получил срок за ограбление банка.
Отбывал наказание в Горловской колонии.
Во время российского вторжения в 2014 году перешел на сторону российских захватчиков, воевал против армии Украины.
Впоследствии стал военным пропагандистом ("корреспондентом").
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