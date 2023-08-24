Взрывчатку в самолете Пригожина, вероятно, заложили в отсек шасси, - СМИ

Об этом информируют российский телеграмм-канал Shot и "Медуза" .

"От взрывной разгерметизации все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание, поэтому пилоты не смогли доложить о чрезвычайном происшествии. В любом случае, без крыла и стабилизатора спасти судно было невозможно", - говорится в заявлении.

По одной из версий первый подозреваемый – личный пилот Пригожина и бывший основатель компании, владеющей лайнером MNT Aero, Артем Степанов – фигурировал в деле. У него был доступ к самолету и его разыскивают правоохранители. Сообщается, что Степанов уехал на Камчатку еще до того, как разбился самолет. А его брат сказал, что тот находится в походе на третий день и без связи. Кроме того, номинальный владелец MNT Aero Ольга Губарева и бизнес партнер Степанова Кирилл Щербаков не выходят на связь.

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Официального доказательства информации нет.

Российская служба "Би-Би-Си" со ссылкой на британских военных заявила, что за падением самолета вероятнее всего стоит ФСБ.

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Источники сказали, что ФСБ верна Путину и контролирует пограничников. Это было сделано для того, чтобы поднять авторитет министра обороны Шойгу и главы генштаба Герасимова – "и это удалось".

В то же время, лагерь ПВК Вагнера под Осиповичами демонтируют, пишет мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" .

Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным

23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer , известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ПИК Вагнера.

Журналист Виталий Портников убежден , что ликвидация Пригожина это месть Путина за уничтоженные самолеты и вертолеты ВС РФ.

Центр национального сопротивления сообщил, что наемники ПВК Вагнера пытаются покинуть лагеря в Беларуси и уехать в Россию на фоне сообщений о гибели своего главаря Евгения Пригожина в авиакатастрофе

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает , что без своих командиров вагнеровцы не способны устроить повторный мятеж против Путина.

Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве предводителя ПИК Вагнера Евгения Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой считается погибшим основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь.