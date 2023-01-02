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Взрыв вблизи аэродрома в Воронеже: власти заявили о сбитии "украинского разведывательного беспилотника"

2 января, 2023 понедельник
10:47
война с Россией

Ночью 2 января у аэродрома "Балтимор" в Воронеже, где базируются бомбардировщики Су-34, россияне вроде бы сбили "украинский разведывательный беспилотник"

Об этом пишут росСМИ.

"Ночью силы ПВО сбили на подлете в Воронеж малогабаритный разведывательный беспилотник, запущенный из Украины", - информируют в правительстве Воронежской области.

В местном телеграмм-канале писали о взрыве в Воронеже: в районе аэродрома "Балтимор", где базируются бомбардировщики Су-34.

В результате взрыва в городе сработали сигнализации.

Сообщается, что взрыв прогремел в небе, вероятно, работала противовоздушная оборона. Жертв и разрушений нет.

  • Утром 29 декабря 2022 года в Белгородской области России были слышны взрывы , местные власти говорили, что это - ПВО. В этот же день в российском Энгельсе, наряду с аэродромом стратегической авиации РФ, была объявлена воздушная тревога, вслед за которой было слышно несколько взрывов .
  • Также губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил , что утром 2 января объект энергоснабжения в Климовском районе был атакован. Он обвинил Украину в атаке беспилотником.

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Россия
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