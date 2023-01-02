Об этом пишут росСМИ.

"Ночью силы ПВО сбили на подлете в Воронеж малогабаритный разведывательный беспилотник, запущенный из Украины", - информируют в правительстве Воронежской области.

В местном телеграмм-канале писали о взрыве в Воронеже: в районе аэродрома "Балтимор", где базируются бомбардировщики Су-34.

В результате взрыва в городе сработали сигнализации.

Сообщается, что взрыв прогремел в небе, вероятно, работала противовоздушная оборона. Жертв и разрушений нет.

Утром 29 декабря 2022 года в Белгородской области России были слышны взрывы , местные власти говорили, что это - ПВО. В этот же день в российском Энгельсе, наряду с аэродромом стратегической авиации РФ, была объявлена воздушная тревога, вслед за которой было слышно несколько взрывов .

Также губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил , что утром 2 января объект энергоснабжения в Климовском районе был атакован. Он обвинил Украину в атаке беспилотником.