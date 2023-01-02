Взрыв вблизи аэродрома в Воронеже: власти заявили о сбитии "украинского разведывательного беспилотника"
Ночью 2 января у аэродрома "Балтимор" в Воронеже, где базируются бомбардировщики Су-34, россияне вроде бы сбили "украинский разведывательный беспилотник"
Об этом пишут росСМИ.
"Ночью силы ПВО сбили на подлете в Воронеж малогабаритный разведывательный беспилотник, запущенный из Украины", - информируют в правительстве Воронежской области.
В местном телеграмм-канале писали о взрыве в Воронеже: в районе аэродрома "Балтимор", где базируются бомбардировщики Су-34.
В результате взрыва в городе сработали сигнализации.
Сообщается, что взрыв прогремел в небе, вероятно, работала противовоздушная оборона. Жертв и разрушений нет.
- Утром 29 декабря 2022 года в Белгородской области России были слышны взрывы , местные власти говорили, что это - ПВО. В этот же день в российском Энгельсе, наряду с аэродромом стратегической авиации РФ, была объявлена воздушная тревога, вслед за которой было слышно несколько взрывов .
- Также губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил , что утром 2 января объект энергоснабжения в Климовском районе был атакован. Он обвинил Украину в атаке беспилотником.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40
Покупка 40Продажа 40.82
-
EUR
Покупка 41.65Продажа 42.75
- Актуальное
- Важное