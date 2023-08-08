Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Начнем с технической части, почему не может произойти такой взрыв на современном элеваторе. Существуют современные системы аспирации, отбирается вся пыль по ходу загружаемого в элеватор зерна. То есть на всем пути зерна пыль и грязь отбирается", - пояснил Гапон.

По словам эксперта, взрыв на элеваторе в Турции мог вызвать российский водный беспилотник.

"Это более вероятный вариант, чем мог взорваться элеватор в Турции. Потому что был поврежден не один элеватор, а несколько портовых элеваторов. Это была целенаправленная атака РФ", - подчеркнул Гапон.

7 августа мощный взрыв прогремел в турецком порту Дериндж. Высоко над местом событий поднимается дым, обломки разлетелись по жилым кварталам. В результате пострадали два зернохранилища

Эрдоган созвал заседание правительства для обсуждения "зернового соглашения" 7 августа.















