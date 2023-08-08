Взрыв в Турции. Эксперт объяснил, почему случайный инцидент невозможен на современном элеваторе
Глава ОО "Украинская Аграрная Ассамблея" Александр Гапон считает, что взрыв на элеваторе в Турции не мог произойти из-за детонации зерновой пыли
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Начнем с технической части, почему не может произойти такой взрыв на современном элеваторе. Существуют современные системы аспирации, отбирается вся пыль по ходу загружаемого в элеватор зерна. То есть на всем пути зерна пыль и грязь отбирается", - пояснил Гапон.
По словам эксперта, взрыв на элеваторе в Турции мог вызвать российский водный беспилотник.
"Это более вероятный вариант, чем мог взорваться элеватор в Турции. Потому что был поврежден не один элеватор, а несколько портовых элеваторов. Это была целенаправленная атака РФ", - подчеркнул Гапон.
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