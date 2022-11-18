Об этом сообщает AP .

Так, 17 человек обвиняют в покушениях на единство государства, умышленных убийствах и покушениях на убийство.

В то же время еще трое подозреваемых освобождены от предварительного заключения. Также суд приказал депортировать из Турции 29 человек, ранее задержанных в связи со взрывом.

13 ноября в Стамбуле раздался взрыв, в результате которого шесть человек погибли, а более 80 - получили ранения.

14 ноября стало известно, что предполагаемого виновника теракта в центре Стамбула 13 ноября и еще 21 подозреваемого задержали.