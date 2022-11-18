Взрыв в Стамбуле: Турецкий суд постановил взять под стражу 17 человек
В Турции суд постановил взять под стражу 17 человек, обвиняемых во взрыве в Стамбуле, произошедшем 13 ноября
Об этом сообщает AP .
Так, 17 человек обвиняют в покушениях на единство государства, умышленных убийствах и покушениях на убийство.
В то же время еще трое подозреваемых освобождены от предварительного заключения. Также суд приказал депортировать из Турции 29 человек, ранее задержанных в связи со взрывом.
- 13 ноября в Стамбуле раздался взрыв, в результате которого шесть человек погибли, а более 80 - получили ранения.
- 14 ноября стало известно, что предполагаемого виновника теракта в центре Стамбула 13 ноября и еще 21 подозреваемого задержали.
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