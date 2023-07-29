Взрыв в Шевченковском райсуде: ДБР считает, что взрывчатку Гуменюку передали под видом лекарства
Государственное бюро расследований установило причины инцидента, произошедшего 5 июля в Шевченковском суде Киева, и объявило подозрение пятерым правоохранителям
Об этом сообщает пресс-служба ДБР.
"Проведены судебные военная экспертиза, экспертизы веществ, которые установили остатки в камере фигуранта, веществ, идентичных тем, которые вызвали взрыв", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работники ДБР сообщили о подозрении пятерым правоохранителям. В результате их служебной халатности погиб Игорь Гуменюк, который успел ранить взрывными устройствами нескольких полицейских.
Установлено, что подсудимый долгое время готовился к бегству из-под стражи. Сообщники передавали ему в следственный изолятор взрывчатку небольшими частями под видом лекарства. Мужчина кустарно изготовил так называемый пояс шахида и несколько самодельных взрывных устройств. Он планировал взорвать их в помещении суда и скрыться, используя панику.
Ответственные должностные лица ГУ "Киевский следственный изолятор" и Нацгвардии не проводили его личный обыск и не проверяли вещи. В камере, где содержался мужчина, были обнаружены остатки двух взрывчатых веществ, в том числе гексогена.
В настоящее время пяти правоохранителям сообщено о подозрении. Три работника СИЗО подозреваются в служебной халатности по ч. 2 ст. 367 УК Украины. Им грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.
Два военнослужащих НГУ подозреваются в нарушении уставных правил караульной службы по ст. 418 ч.3. Им грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Предостережение. Согласно части 1 статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Вечером среды, 5 июля, в Шевченковском суде города Киева прогремел взрыв. Как выяснилось, прогремели два взрыва, это произошло во время конвоирования из зала суда Игоря Гуменюка. Подробности читайте здесь.
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