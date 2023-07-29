Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

"Проведены судебные военная экспертиза, экспертизы веществ, которые установили остатки в камере фигуранта, веществ, идентичных тем, которые вызвали взрыв", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работники ДБР сообщили о подозрении пятерым правоохранителям. В результате их служебной халатности погиб Игорь Гуменюк, который успел ранить взрывными устройствами нескольких полицейских.

Установлено, что подсудимый долгое время готовился к бегству из-под стражи. Сообщники передавали ему в следственный изолятор взрывчатку небольшими частями под видом лекарства. Мужчина кустарно изготовил так называемый пояс шахида и несколько самодельных взрывных устройств. Он планировал взорвать их в помещении суда и скрыться, используя панику.

Ответственные должностные лица ГУ "Киевский следственный изолятор" и Нацгвардии не проводили его личный обыск и не проверяли вещи. В камере, где содержался мужчина, были обнаружены остатки двух взрывчатых веществ, в том числе гексогена.

В настоящее время пяти правоохранителям сообщено о подозрении. Три работника СИЗО подозреваются в служебной халатности по ч. 2 ст. 367 УК Украины. Им грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Два военнослужащих НГУ подозреваются в нарушении уставных правил караульной службы по ст. 418 ч.3. Им грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Предостережение. Согласно части 1 статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.