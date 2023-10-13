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Взрыв в Севастополе: в СБУ и ВМС заявили об атаке морскими дронами, оккупанты - об "обучении"

13 октября, 2023 пятница
12:35
Война с Россией

В пятницу, 13 октября, Служба безопасности совместно с Военно-морскими силами атаковали морскими дронами ракетоноситель "Буян" и корабль "Павел Державин" во временно захваченном Севастополе. Оккупанты заявили об обучении

Об этом сообщают "Украинская правда" , "Общественное" и LB.ua со ссылкой на источники в СБУ.

Отмечается, что атака 13 октября на российский ракетоноситель "Буян" и позавчерашний подрыв "Державина" – дело рук Службы безопасности совместно с ВМС Украины.

Для этого использовали дроны "Морской малыш" с экспериментальным вооружением. Пока в спецслужбе детали не раскрывают.

Ракетоноситель "Буян" удалось атаковать сегодня, 13 октября, а корабль "Павел Державин" - 11 октября.

"После первого подрыва российские тральщики и водолазы так и не смогли обнаружить наше ноу-хау. Вчера повезло подлодке "Алроса", которая пока сумела убежать от наших разработок. Носитель крылатых ракет "Буян" повторить "подвиг" "Алросы" не смог, поэтому был сегодня поражен на севастопольском рейде экспериментальным вооружением "Морских малышей". СБУ предупреждает москолоту - не нужно ходить по украинским водам, если хотите сохранить хоть какие-то остатки своего флота", - отметил собеседник в СБУ.

Оккупанты говорят об обучении

Как сообщает так называемый губернатор временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев, громкие звуки в районе Северного мола – это "тренировка расчетов ППДО".

"Также проводятся учения по поисково-спасательному обеспечению в акватории Черного моря", - написал Развожаев.

Также в отделе информационного обеспечения Черноморского флота говорят о плановых учениях по противоминной и противодиверсионной обороне возле Севастопольской бухты, пишет ТАСС.

"На учениях в Севастополе отработали задачи по поиску и уничтожению морских плавающих мин и безэкипажных катеров. К учениям привлекались патрульный корабль "Павел Державин", противодиверсионные катера, затем они вернутся в пункт дислокации", - говорится в сообщении.

Тг-канал "Крымский ветер" написал , что, вероятно, взорвался и дымит "Буян-М" - носитель "калибров".

Ракетоносій "Буян"

Фото: Крымский ветер

  • Вечером 12 октября оккупационные власти Севастополя объявили воздушную тревогу, в местных пабликах пишут о работе ПВО и якобы сбитой ракете.
Украина
Крым
СБУ
оккупированные территории
окупанти
безпілотник
ракетний удар
Чорное море
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