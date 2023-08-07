Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Я хотел бы отметить, что подобных случайностей не бывает. То есть, мина не могла так просто заплыть в порт, где загружаются сухогрузы с зерном. Эти суда привлечены к реализации зернового соглашения. Поэтому здесь стечение таких обстоятельств маловероятно. К тому же мина могла заплыть не из Черного моря. Дело в том, что с другой стороны Средиземного моря действуют корабли военного контингента оккупантов", - пояснил Рябых.

Эксперт считает, что для предварительных выводов по взрыву в Турции следует дождаться официальной информации

"Пока рано делать какие-либо выводы о взрыве в порту Турции. Сейчас очень мало информации, что там произошло. Однако, если анализировать кому выгоден взрыв элеватора с зерном в порту Дериндж, то сразу на ум приходит не много заинтересованных в этом стран. Дело в том, что единоличные действия России по выходу из зернового соглашения оказали большое влияние на продовольственный рынок. Также действия россиян поставили ряд африканских стран под угрозу голода", - добавил он.