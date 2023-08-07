Взрыв в порту Турции выгоден только одному государству, - эксперт Defense Express Рябых
Эксперт Defense Express Валерий Рябых считает, что, вероятно, Россия причастна к взрыву в порту Турции, однако, по его словам, следует дождаться официальной информации
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Я хотел бы отметить, что подобных случайностей не бывает. То есть, мина не могла так просто заплыть в порт, где загружаются сухогрузы с зерном. Эти суда привлечены к реализации зернового соглашения. Поэтому здесь стечение таких обстоятельств маловероятно. К тому же мина могла заплыть не из Черного моря. Дело в том, что с другой стороны Средиземного моря действуют корабли военного контингента оккупантов", - пояснил Рябых.
Эксперт считает, что для предварительных выводов по взрыву в Турции следует дождаться официальной информации
"Пока рано делать какие-либо выводы о взрыве в порту Турции. Сейчас очень мало информации, что там произошло. Однако, если анализировать кому выгоден взрыв элеватора с зерном в порту Дериндж, то сразу на ум приходит не много заинтересованных в этом стран. Дело в том, что единоличные действия России по выходу из зернового соглашения оказали большое влияние на продовольственный рынок. Также действия россиян поставили ряд африканских стран под угрозу голода", - добавил он.
- 7 августа в турецком порту Дериндж раздался мощный взрыв. Высоко над местом событий поднимается дым, обломки разлетелись по жилым кварталам. В результате пострадали два зернохранилища
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