Взрыв в Новой Одессе. На 4-м этаже найдена без сознания жительница
Во время поисково-спасательных работ на месте взрыва в 5-этажном жилом доме, расположенном в городе Новая Одесса Николаевской области, обнаружен человек
Об этом со ссылкой на информацию от спасателей передает Еспресо.TV.
Речь идет об женщине без сознания из квартиры на 4 этаже.
Сотрудники ГСЧС с помощью крана продолжают аварийно-спасательные работы.
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