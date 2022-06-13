Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Взрыв - это сплошная провокация рашистов, временно оккупировавших наш город Мелитополь. Взрыв произошел возле захваченной приемной народного депутата Украины, которую оккупанты назвали министерством внутренних дел рашисткой федерации. Взрыв произошел в мусорнике, у входа в помещение. Во время взрыва пострадали граждане ", – заметил Федоров.

Мэр уверен, что взрыв организовали оккупанты.

"Они проводят зачистку коллаборантов и хотят сделать провокацию, чтобы пропагандистские СМИ рассказали, что это украинские спецслужбы делают на территории Мелитополя. Но в Мелитополе все поддерживают украинские власти и понимают кто контролирует город, кто отвечает за ситуацию с безопасностью. Представьте себе, у входа в их МВД смогли заложить взрывчатку и создать взрыв. Это только сами они смогли это сделать. Там множество камер, охраны и военных", - подчеркнул Федоров.

В воскресенье, 12 июня 2022, около 17:45 в районе ул. Героев Украины во временно оккупированном городе Мелитополе Запорожской области произошел громкий взрыв. Звук был слышен в разных районах города

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb