Взрывы в Крыму – это последствия превращения полуострова в российскую военную базу, - дипломат Чалый
Валерий Чалый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США 2015-2019 гг., убежден, что Крым нужно демилитаризовать, вывести российские войска и убрать военные базы
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
Валерий Чалый прокомментировал ситуацию по взрывам в Крыму.
"Единственное могу сказать, что это последствия милитаризации Россией Крыма, которая началась с базы Черноморского флота. А сейчас милитаризована вся территория полуострова, фактически из Крыма создают военную базу. Эти базы используются против Украины, оттуда вылетают самолеты и бомбят наших людей. Я точно понимаю, что Крым нужно демилитаризовать, то есть вывести российские войска и убрать военные базы, только тогда в Крыму люди смогут как-то спокойно жить", - отметил дипломат.
Чалый добавил, что люди, увидевшие мощь этих событий, должны оттуда как можно быстрее уезжать.
- 9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове объявили чрезвычайное положение и начали эвакуацию жителей в Сакском районе Крыма
- Также The New York Times со ссылкой на военного украинского чиновника сообщило, что для атаки на Крым могли использовать оружие украинского производства
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