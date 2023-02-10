Взрыв в Киеве на бывшем заводе: руководителю ювелирной мастерской объявили подозрение в нарушении правил безопасности

Об этом Киевская городская прокуратура сообщила в facebook.

Стало известно, что при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры в рамках расследования, начатого по факту взрыва в Дарницком районе столицы, задержаны и сообщены о подозрении жителю Киевщины в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что привело к гибели людей и других тяжких последствий (ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины).

В прокуратуре напоминают, что 9 февраля на территории бывшего завода в Дарницком районе столицы произошел взрыв, в результате которого погибли четыре человека, еще пятеро получили телесные повреждения.

Эпицентром взрыва стало одноэтажное промышленное здание.

В частности, отмечается, что следствием установлено, что указанное помещение использовалось субъектом предпринимательской деятельности как производственный цех по изготовлению и обработке ювелирных изделий. В своей работе работники мастерской использовали газовое оборудование.

При этом добавляется, что некоторые элементы указанного оборудования были изготовлены простым и несовершенным способом. А газовые баллоны размещались в помещении с нарушением установленных требований, где непосредственно работали люди.

Также установлено, что с работниками инструктажи, учебы по охране труда и соблюдению норм пожарной безопасности не проводились. А работники не были обеспечены средствами коллективной и индивидуальной защиты.

"В результате таких небрежных действий, во время проведения газопламенных работ, относящихся к работам с повышенной опасностью, произошел взрыв газовых баллонов. На момент происшествия в помещении находились около 20 рабочих", - говорится в сообщении.

Руководитель ювелирной мастерской за нарушение соблюдения правил безопасности по охране труда задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В рамках производства продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств уголовного правонарушения. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.