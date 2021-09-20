Взрыв в Днепропетровске: следствие имеет две версии мотивов преступления

Об этом на брифинге сказал заместитель руководителя областной прокуратуры Александр Савенко, передает Радио Свобода .

По его словам, первая версия - преступление могло быть связано с профессиональной деятельностью погибших, которые были волонтерами и бывали в зоне ООС.

Вторая версия - взрыв связан с "неприязненными отношениями определенного круга лиц с этими людьми".

Он сообщил, что сила взрыва отвечала силе 1-2 кг тротила.

Напомним, что 15 сентября в 9 утра в г.Днепр на пр. Богдана Хмельницкого произошел взрыв автомобиля, в результате чего погибли два человека.

При взрыве автомобиля в Днепре погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

Служба безопасности Украины открыла дело о теракте о взрыве в Днепре.