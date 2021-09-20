Взрыв в Днепропетровске: следствие имеет две версии мотивов преступления
Следователи рассматривают две версии взрыва автомобиля 15 сентября в Днепре, в результате которого погибли два человека - сотрудник регионального управления ГСЧС Дарья Гречищева и парамедик Алексей Кавлак
Об этом на брифинге сказал заместитель руководителя областной прокуратуры Александр Савенко, передает Радио Свобода .
По его словам, первая версия - преступление могло быть связано с профессиональной деятельностью погибших, которые были волонтерами и бывали в зоне ООС.
Вторая версия - взрыв связан с "неприязненными отношениями определенного круга лиц с этими людьми".
Он сообщил, что сила взрыва отвечала силе 1-2 кг тротила.
- Напомним, что 15 сентября в 9 утра в г.Днепр на пр. Богдана Хмельницкого произошел взрыв автомобиля, в результате чего погибли два человека.
- При взрыве автомобиля в Днепре погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Дарья Гречищева.
- Служба безопасности Украины открыла дело о теракте о взрыве в Днепре.
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