Взрыв в Днепропетровске: СБУ квалифицировала произошедшее как теракт
Служба безопасности Украины открыла дело о теракте о взрыве в Днепре
Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы в Telegram.
По имеющейся информации, в результате взрыва автомобиля погибли два человека.
Это один из членов общественной патриотической организации, а также пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области.
По факту происшествия возбуждено дело о теракте.
- Напомним, что 15 сентября в 9 утра в м.Днипро на пр. Богдана Хмельницкого произошел взрыв автомобиля, в результате чего погибли два человека.
- При взрыве автомобиля в Днепре погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Дарья Гречищева.
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