Взрыв в Днепропетровске: СБУ квалифицировала произошедшее как теракт

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы в Telegram.



По имеющейся информации, в результате взрыва автомобиля погибли два человека.



Это один из членов общественной патриотической организации, а также пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области.



По факту происшествия возбуждено дело о теракте.

Напомним, что 15 сентября в 9 утра в м.Днипро на пр. Богдана Хмельницкого произошел взрыв автомобиля, в результате чего погибли два человека.

При взрыве автомобиля в Днепре погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Дарья Гречищева.