Взрыв в Чернигове на выставке оружия: двоим военным сообщили о подозрении

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"При процессуальном руководстве Черниговской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона сообщено о подозрении двум военнослужащим по факту нарушения правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 3 сентября 2022 года в Чернигове во время проведения выставки оружия военнослужащие территориальной обороны демонстрировали гражданскому населению оружие и боеприпасы. Во время демонстрации один из боеприпасов сдетонировал. В результате этого были травмированы пять человек, среди них четверо детей в возрасте от 2 до 12 лет.



"В день происшествия правоохранители задержали двух военнослужащих в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - добавляют в Генпрокуратуре.

Напомним, количество пострадавших, обратившихся за помощью после взрывов на выставке боеприпасов в Чернигове, возросло до 15 человек, среди них 8 детей и 7 взрослых

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