Об этом в эфире телемарафона заявил глава Черниговской ОВД Вячеслав Чаус.

По состоянию на середину дня 4 сентября в больнице находились двое детей и двое взрослых.

Вячеслав Чаус сообщил, что Государственное бюро расследований уже расследует этот инцидент, в частности, опрашивает свидетелей и привлекает все возможные носители информации. По его словам, следствие должно выяснить, как на мирном мероприятии появились военные и почему у них было боевое оружие. Также он сказал, что эти вопросы находятся не только на его контроле, но и на контроле высшего руководства страны.

В частности, Чаус объяснил, что это мероприятие в Чернигове захотела организовать общественная организация: это якобы должно было быть мирное детское мероприятие с игровыми активностями.

" Никакого сообщения о том, что там будет какая-нибудь выставка военного вооружения или военные, не было", - утверждает Чаус.

В Чернигове 3 сентября возле Художественного музея проходила выставка боеприпасов, один из которых сдетонировал. Прокуратура начала расследование.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на взрыв, произошедший на выставке боеприпасов в Чернигове, и заявил, что все виновные должны быть привлечены к ответственности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb