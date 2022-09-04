Взрыв в Чернигове: количество пострадавших во время выставки боеприпасов выросло до 15, среди них 8 детей
Количество пострадавших, обратившихся за помощью после взрывов на выставке боеприпасов в Чернигове, возросло до 15 человек, среди них 8 детей и 7 взрослых
Об этом в эфире телемарафона заявил глава Черниговской ОВД Вячеслав Чаус.
По состоянию на середину дня 4 сентября в больнице находились двое детей и двое взрослых.
Вячеслав Чаус сообщил, что Государственное бюро расследований уже расследует этот инцидент, в частности, опрашивает свидетелей и привлекает все возможные носители информации. По его словам, следствие должно выяснить, как на мирном мероприятии появились военные и почему у них было боевое оружие. Также он сказал, что эти вопросы находятся не только на его контроле, но и на контроле высшего руководства страны.
В частности, Чаус объяснил, что это мероприятие в Чернигове захотела организовать общественная организация: это якобы должно было быть мирное детское мероприятие с игровыми активностями.
" Никакого сообщения о том, что там будет какая-нибудь выставка военного вооружения или военные, не было", - утверждает Чаус.
- В Чернигове 3 сентября возле Художественного музея проходила выставка боеприпасов, один из которых сдетонировал. Прокуратура начала расследование.
- Позже Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на взрыв, произошедший на выставке боеприпасов в Чернигове, и заявил, что все виновные должны быть привлечены к ответственности.
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