Взрыв самолета ИЛ-76 в Ульяновске – это техническое невежество россиян, - эксперт по авиации Романенко
Валерий Романенко, эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации, отметил, что россияне проводили испытания фюзеляжа на герметичность и прочность, однако, чтобы испытания были безопасными, такие проверки во всем мире проводятся в бассейнах с водой
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
Валерий Романенко дал комментарий о взрыве 2 марта военно-транспортного самолета Ил-76МД на Ульяновском авиазаводе.
"Причина взрыва – техническое невежество россиян. В Ульяновск перенесли производство военно-транспортных самолетов ИЛ-76, которые ранее серийно производились в Ташкенте. То есть россияне решили на собственной территории производить эти самолеты, перевезли оборудование в Ульяновск на завод " Авиастар " и модернизировали конструкцию этого самолета", - рассказал эксперт по авиации.
Романенко отметил, что в процессе модернизации необходимо проведение некоторых испытаний.
"Сейчас они проводили испытания фюзеляжа на герметичность и прочность. Но как они испытали? Весь мир знает, что нельзя это испытать со сжатым воздухом, потому что газ сжимается, аккумулирует энергию, а в случае малейшей трещины при дальнейшем сжатии происходит взрыв, что собственно, и случилось. Еще во время Второй мировой войны на самолетах были баллоны со сжатым воздухом и при попадании шара, самолет разлетался на мелкие куски, и тут произошло то же самое, то есть возникла какая-то щель, в результате самолет практически разлетелся: фюзеляж полностью разрушен. 5 человек ранены, один погиб. В целом такие испытания во всем мире проводят в бассейнах с водой, потому что вода – жидкость, которая не сжимается, что делает испытание безопасным. А с воздухом они получили результат, который и должны были получить", - пояснил Валерий Романенко. .
- 2 марта в России во время испытаний на Ульяновском авиазаводе взорвался военно-транспортный самолет Ил-76МД
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.4
Покупка 38.4Продажа 39.31
-
EUR
Покупка 40.19Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное