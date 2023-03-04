Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

Валерий Романенко дал комментарий о взрыве 2 марта военно-транспортного самолета Ил-76МД на Ульяновском авиазаводе.

"Причина взрыва – техническое невежество россиян. В Ульяновск перенесли производство военно-транспортных самолетов ИЛ-76, которые ранее серийно производились в Ташкенте. То есть россияне решили на собственной территории производить эти самолеты, перевезли оборудование в Ульяновск на завод " Авиастар " и модернизировали конструкцию этого самолета", - рассказал эксперт по авиации.

Романенко отметил, что в процессе модернизации необходимо проведение некоторых испытаний.

"Сейчас они проводили испытания фюзеляжа на герметичность и прочность. Но как они испытали? Весь мир знает, что нельзя это испытать со сжатым воздухом, потому что газ сжимается, аккумулирует энергию, а в случае малейшей трещины при дальнейшем сжатии происходит взрыв, что собственно, и случилось. Еще во время Второй мировой войны на самолетах были баллоны со сжатым воздухом и при попадании шара, самолет разлетался на мелкие куски, и тут произошло то же самое, то есть возникла какая-то щель, в результате самолет практически разлетелся: фюзеляж полностью разрушен. 5 человек ранены, один погиб. В целом такие испытания во всем мире проводят в бассейнах с водой, потому что вода – жидкость, которая не сжимается, что делает испытание безопасным. А с воздухом они получили результат, который и должны были получить", - пояснил Валерий Романенко. .