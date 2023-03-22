Взрыв прогремел в Хмельницком
В ночь с 21 на 22 марта звуки взрыва были слышны в Хмельницком
Об этом сообщает Хмельницкая ОВА.
"Был слышен звук взрыва в Хмельницком. Оставайтесь в укрытиях!", - сообщила ОВА в 2:33.
Воздушная тревога в Хмельницкой области была объявлена в 01:20.
- Вечером 21 марта российские истребители СУ-35 совершили пуск ракет с моря по Одесской области. Две ракеты сбили силы ПВО. Еще одна ракета попала в здание монастыря УПЦ МП, ранены.
- В ночь с 21 на 22 марта ПВО также сработало в Киевской области и Житоморщине.
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