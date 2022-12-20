Взрыв подарка из Украины: в МВД Польши заявили, что замглавы украинской ГСЧС отстранили

Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Я получил информацию, что лицо, ответственное за передачу подарка коменданту полиции Польши генералу Шимчику, заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям генерал Бондарь, отстранен от должности. В Украине также открыто уголовное производство по этому делу", - написал Каминский.

14 декабря возле кабинета коменданта польской полиции разразился подарок, полученный в ходе рабочего визита в Украину 11-12 декабря.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины прокомментировала взрыв в штаб-квартире польской полиции, который нанес ущерб главному коменданту Ярославу Шимчику.