Взрыв подарка из Украины: в МВД Польши заявили, что замглавы украинской ГСЧС отстранили
Глава МВД Польши Мариуш Каминский заявил, что ему сообщили об отстранении в Украине заместителя главы ГСЧС Дмитрия Бондаря
Об этом он сообщил в своем Twitter.
"Я получил информацию, что лицо, ответственное за передачу подарка коменданту полиции Польши генералу Шимчику, заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям генерал Бондарь, отстранен от должности. В Украине также открыто уголовное производство по этому делу", - написал Каминский.
- 14 декабря возле кабинета коменданта польской полиции разразился подарок, полученный в ходе рабочего визита в Украину 11-12 декабря.
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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины прокомментировала взрыв в штаб-квартире польской полиции, который нанес ущерб главному коменданту Ярославу Шимчику.
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