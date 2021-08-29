Взрыв недалеко от аэропорта в Кабуле произошел в результате ракетного удара США, - Reuters
Причиной взрыва вблизи аэропорта в столице Афганистана был ракетный удар американских военных
Об этом сообщает Reuters .
Один из американских чиновников на условиях анонимности рассказал, что за сегодняшним ракетным ударом в Кабуле стоят американские военные.
По словам представителя движения "Талибан" Забихуллы Муджахида, которые цитирует AFP, удар США был направлен против смертника на автомобиле, который намеревался совершить теракт в аэропорту Кабула.
Ранее посольство США призвало своих граждан, находящихся у ворот аэропорта Кабула, покинуть город из-за опасности.
Информация уточняется.
- Напомним, 29 августа недалеко от аэропорта в столице Афганистана произошел мощный взрыв.
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