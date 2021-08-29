Взрыв недалеко от аэропорта в Кабуле произошел в результате ракетного удара США, - Reuters

Об этом сообщает Reuters .

Один из американских чиновников на условиях анонимности рассказал, что за сегодняшним ракетным ударом в Кабуле стоят американские военные.

По словам представителя движения "Талибан" Забихуллы Муджахида, которые цитирует AFP, удар США был направлен против смертника на автомобиле, который намеревался совершить теракт в аэропорту Кабула.

Ранее посольство США призвало своих граждан, находящихся у ворот аэропорта Кабула, покинуть город из-за опасности.

Информация уточняется.