Взрыв на заводе боеприпасов в Сербии: ранена работница

Об этом сообщает N1.

Согласно сообщению прессслужбы завода, взрыв произошел в 8:25 утра из-за детонирования капсюля с 0,3 г взрывчатки во время производственного процесса.

"Работница получила легкие ранения больших пальцев обеих рук и порезов на лице, тогда как ее глаза не пострадали", - отметили в оборонном предприятии. Женщину доставили в больницу, там у нее диагностировались легкие травмы.

Krušik создал комиссию по расследованию обстоятельств инцидента. Завод подчеркивает, что производственный процесс в результате взрыва не пострадал.

Это не первый подобный инцидент на оборонном заводе в сербском Валеве. В январе этого года в результате взрыва там пострадал 42-летний работник.

А в августе 2022-го в результате взрыва одна работница получила серьезные ранения, а другая – легкие повреждения.

Krušik – сербская государственная компания по производству оборонного и гражданского оборудования со штаб-квартирой в Валево. Она была основана еще в 1939 году в тогдашнем Королевстве Югославии для нужд оборонной промышленности и армии Югославии.