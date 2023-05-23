Взрыв на заводе боеприпасов в Сербии: ранена работница
В результате взрыва на заводе оборонной промышленности Krušik в сербском городе Валево утром в понедельник ранения получила работница предприятия
Об этом сообщает N1.
Согласно сообщению прессслужбы завода, взрыв произошел в 8:25 утра из-за детонирования капсюля с 0,3 г взрывчатки во время производственного процесса.
"Работница получила легкие ранения больших пальцев обеих рук и порезов на лице, тогда как ее глаза не пострадали", - отметили в оборонном предприятии. Женщину доставили в больницу, там у нее диагностировались легкие травмы.
Krušik создал комиссию по расследованию обстоятельств инцидента. Завод подчеркивает, что производственный процесс в результате взрыва не пострадал.
Это не первый подобный инцидент на оборонном заводе в сербском Валеве. В январе этого года в результате взрыва там пострадал 42-летний работник.
А в августе 2022-го в результате взрыва одна работница получила серьезные ранения, а другая – легкие повреждения.
Krušik – сербская государственная компания по производству оборонного и гражданского оборудования со штаб-квартирой в Валево. Она была основана еще в 1939 году в тогдашнем Королевстве Югославии для нужд оборонной промышленности и армии Югославии.
- Напомним, 8 мая МВД Сербии призвало граждан в течение месяца сдать все незарегистрированное оружие.
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