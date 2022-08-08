Взрыв на Запорожской АЭС может накрыть всю Европу, - Згурец

Об этом аналитик Defence Express Сергей Згурец сказал в эфире Эспрессо.

"Думаю, что будут политические заявления с украинской стороны, но Украина должна считаться с серьезными военными вызовами. Речь идет о том, что нужно планировать меры по минимизации таких рисков или за счет действий спецподразделений или использования систем вооружения, которые не несут убытков АЭС, но могут нанести удары по технике возле нее. Проблема в том, что они в зону первого и второго реактора подтянули и технику, и боеприпасы", - отметил он.

Аналитик добавил, что заявление о заминировании является чрезвычайно тревожным сигналом, который должен толкнуть давление на РФ.

"Это первый пример, когда вооруженные силы другой страны предпринимают такие действия. Мы понимаем, что мы имеем дело с агрессором, который не будет придерживаться никаких правил ведения боевых действий. Это такая реальность", - добавил Згурец.

Он отметил, что существуют графики распыления веществ в случае повреждения хранилищ или взрывов реакторов.

"Зоны распространения имеют значительные расстояния, особенно если это наложится на определенный ветер. Это может угрожать и самой РФ, и Беларуси, и европейским странам. Это поле может накрыть Европу радиоактивными элементами очень плотно и это один из важных факторов, которые должны стимулировать действия Европы и США найти экономические и политические тиски, чтобы поставить РФ в стойло", - подытожил Згурец .

Напомним, вечером 6 августа, российские террористы снова обстреляли площадку Запорожской АЭС, ранен один работник. Эксперт по атомной энергетике Людвиг Литвинский считает , что россияне не планируют серьезную радиационную аварию на Запорожской АЭС.