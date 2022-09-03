Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.

"К сожалению, сегодня абсолютно недопустимое событие - в городе Чернигов днем на публичном мероприятии в центре города раздался взрыв, сработал гранатомет. Среди пострадавших - дети. Маленький мальчик сейчас в тяжелом состоянии в реанимации. Правоохранители должны как можно быстрее выяснить, почему это произошло , кто принес боевое оружие на это городское мероприятие. Все виновные должны быть привлечены к ответственности и будут", - говорит Владимир Зеленский.

Отдельно Зеленский обратился к представителям местных властей.

"Я призываю представителей местных властей по всей стране, всех наших правоохранителей очень внимательно следить, чтобы это больше нигде никогда не повторялось", - говорится в видеообращении президента Украины.

В Чернигове 3 сентября у Художественного музея проходила выставка боеприпасов, один из которых сдетонировал. В результате взрыва пять человек получили ранения , двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии. Прокуратура начала расследование.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb