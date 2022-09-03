Взрыв на выставке боеприпасов в Чернигове: Зеленский отреагировал
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на взрыв, произошедший на выставке боеприпасов в Чернигове, и заявил, что все виновные должны быть привлечены к ответственности
Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.
"К сожалению, сегодня абсолютно недопустимое событие - в городе Чернигов днем на публичном мероприятии в центре города раздался взрыв, сработал гранатомет. Среди пострадавших - дети. Маленький мальчик сейчас в тяжелом состоянии в реанимации. Правоохранители должны как можно быстрее выяснить, почему это произошло , кто принес боевое оружие на это городское мероприятие. Все виновные должны быть привлечены к ответственности и будут", - говорит Владимир Зеленский.
Отдельно Зеленский обратился к представителям местных властей.
"Я призываю представителей местных властей по всей стране, всех наших правоохранителей очень внимательно следить, чтобы это больше нигде никогда не повторялось", - говорится в видеообращении президента Украины.
- В Чернигове 3 сентября у Художественного музея проходила выставка боеприпасов, один из которых сдетонировал. В результате взрыва пять человек получили ранения , двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии. Прокуратура начала расследование.
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