Об этом сообщили в пресс-службе компании-оператора "Газпром Трансгаз Нижний Новгород".

"Происшествие не повлияло на транспортировку газа, потребители продолжают получать его "в полном объеме параллельными газопроводами", - говорится в сообщении.

Как отмечает Bloomberg, рынок внимательно следит за газовыми потоками через Украину на фоне ухудшения отношений из-за войны, поскольку это остается последним маршрутом поставок российского топлива в Западную Европу.

"Мы были готовы к тому, что Россия полностью сократит свои газовые потоки еще с начала войны", - сказала еврокомиссар Кадри Симсон в интервью Bloomberg TV, отвечая на вопрос о том, может ли Москва нанести удар Европе из-за ограничения цены на газ. "Этого еще не произошло, но это может произойти завтра без каких-либо оправданий".

Поток газа в норме сообщил изданию оператор газовых сетей Украины. Изменения давления в пунктах пропуска газа на границе не выявлены, заявки на завтра остаются без изменений.

Напомним, 20 декабря в Чувашии взорвался газопровод Уренгой - Помары - Ужгород, единственный действующий газопровод, направляющийся в Европу, в том числе и по территории Украины. Известно о по меньшей мере трех человек, погибших в результате аварии, еще один человек – в тяжелом состоянии.

26 сентября в трубопроводе "Северный поток – 2" произошло внезапное падение давления. Впоследствии стало известно, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море произошли взрывы.

15 декабря взрыв и сильный пожар произошли на нефтеперерабатывающем заводе "Ангарской нефтехимической компании" в Иркутской области, погибли два человека, еще пятеро пострадали. Взрыв был такой силы, что геофизическая служба РАН зафиксировала в регионе сейсмическое событие.

18 декабря в населенном пункте Верхнемарково в Иркутской области РФ загорелось нефтегазоконденсатное месторождение, площадь пожара составляла тысячу квадратных метров.

Вчера, 19 декабря, министры энергетики стран Европейского Союза согласовали установление граничной цены на газ. Она будет составлять €180 за мегаватт-час (МВт•ч)

Также в ночь на 20 декабря рашисты нанесли ракетные удары по нефтегазовой инфраструктуре Харьковской области, в результате чего возник масштабный пожар.

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