Взрыв на складе радиоактивных веществ: на Киевщине проводят масштабные учения силовиков при содействии Минобороны США
На Киевщине проходят учениях с участием около 100 участников - это украинские военнослужащие Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, ГПСУ и СБУ
Об этом сообщает МВД Украины на своей странице в Facebook.
"На складе, где хранится большое количество источников ионизирующего излучения, после взрыва начался пожар. ???? Есть угроза повреждения контейнеров с радиоактивным материалом. Срочная эвакуация людей из зоны пожара, его тушение, радиационная разведка и дозиметрический контроль, проверка местонахождения источника излучения и ограждение на контролируемой территории ", - говорится в сообщении.
Такой сценарий первого дня масштабных учений с межведомственного взаимодействия при ликвидации радиологической аварии, которые проходят сейчас на Киевщине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.12Продажа 31.49
- Актуальное
- Важное