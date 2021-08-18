Взрыв на складе радиоактивных веществ: на Киевщине проводят масштабные учения силовиков при содействии Минобороны США

Об этом сообщает МВД Украины на своей странице в Facebook.



"На складе, где хранится большое количество источников ионизирующего излучения, после взрыва начался пожар. ???? Есть угроза повреждения контейнеров с радиоактивным материалом. Срочная эвакуация людей из зоны пожара, его тушение, радиационная разведка и дозиметрический контроль, проверка местонахождения источника излучения и ограждение на контролируемой территории ", - говорится в сообщении.



Такой сценарий первого дня масштабных учений с межведомственного взаимодействия при ликвидации радиологической аварии, которые проходят сейчас на Киевщине.

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