Взрыв на шахте ШУ "Покровское": в больнице в Краматорске умер третий горняк
В Донецкой области в больнице в Краматорске умер третий горняк, пострадавший от взрыва на шахте ШУ "Покровское"
Об этом сообщил на странице в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец.
"В ожоговом отделении Краматорской больницы №3 сегодня ночью умер третий горняк, который был в забое во время взрыва на шахтоуправлении" Покровское ", - написал Волынец.
Он отметил, что шахтерский труд остается одной из самых опасных.
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