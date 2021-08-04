Взрыв на шахте ШУ "Покровское": в больнице в Краматорске умер третий горняк

Об этом сообщил на странице в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец.



"В ожоговом отделении Краматорской больницы №3 сегодня ночью умер третий горняк, который был в забое во время взрыва на шахтоуправлении" Покровское ", - написал Волынец.



Он отметил, что шахтерский труд остается одной из самых опасных.

Напомним, что 31 июля на на шахте в смит Удачное Покровского района произошел взрыв . Один горняк погиб, еще 9 с ожогами разной степени находились в больнице.

Вчера, 3 июля, в Донецкой области умер еще один горняк, пострадавший от взрыва в шахте Метинвеста.

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