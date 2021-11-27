Взрыв на Николаевщине. Вся последняя информация
27 ноября 2021 года, в 9:30, в городе Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытового газа на 5-м этаже) в результате чего разрушены 2 квартиры на 4-м и 2 квартиры на 5-м этажах
Известно, что в результате взрыва погиб 1 человек (в 16:46 подразделениями ГСЧС деблокирован из-под завала) и пострадали 3 человека (в 10:07 подразделениями ГСЧС вызволены из-под завала, у одного человека перелом предплечья, он госпитализирован, 2 человека – в шоковом состоянии, после обследования от госпитализации отказались), рассказывает пресс-служба ГСЧС.
Из дома проведена эвакуация 54 человек.
Остается надежда спасти из-под завалов еще двух человек.
"В настоящее время подразделениями ГСЧС с привлечением тяжелой инженерной техники (2 крана ГСЧС) продолжаются работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций дома и поиску возможных 2 заблокированных человек с привлечением кинологической группы ГСЧС", - отмечают спасатели.
Освещение места проведения спасательных рабчтот обеспечено с помощью осветительных матчей и автомобиля связи и освещения ГСЧС.
Аварийно-спасательные работы проводятся непрерывно и организованы посменно (личный состав меняется через каждые полчаса), сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
На месте развернуто две палатки ГСЧС (палатка пункта обогрева и отдыха для личного состава и штаб по ликвидации) и палатка Красного Креста (обеспечивают питание).
Нацполицией организована охрана общественной безопасности и недопущение мародерства.
К спасательным работам в общей сложности привлечены 211 человек и 44 единицы.
Работают 2 кинологических расчета и 2 профессиональных психолога.
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