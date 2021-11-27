Взрыв на Николаевщине. Вся последняя информация

Известно, что в результате взрыва погиб 1 человек (в 16:46 подразделениями ГСЧС деблокирован из-под завала) и пострадали 3 человека (в 10:07 подразделениями ГСЧС вызволены из-под завала, у одного человека перелом предплечья, он госпитализирован, 2 человека – в шоковом состоянии, после обследования от госпитализации отказались), рассказывает пресс-служба ГСЧС.



Из дома проведена эвакуация 54 человек.



Остается надежда спасти из-под завалов еще двух человек.





"В настоящее время подразделениями ГСЧС с привлечением тяжелой инженерной техники (2 крана ГСЧС) продолжаются работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций дома и поиску возможных 2 заблокированных человек с привлечением кинологической группы ГСЧС", - отмечают спасатели.







Освещение места проведения спасательных рабчтот обеспечено с помощью осветительных матчей и автомобиля связи и освещения ГСЧС.



Аварийно-спасательные работы проводятся непрерывно и организованы посменно (личный состав меняется через каждые полчаса), сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.





На месте развернуто две палатки ГСЧС (палатка пункта обогрева и отдыха для личного состава и штаб по ликвидации) и палатка Красного Креста (обеспечивают питание).



Нацполицией организована охрана общественной безопасности и недопущение мародерства.

К спасательным работам в общей сложности привлечены 211 человек и 44 единицы.



Работают 2 кинологических расчета и 2 профессиональных психолога.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb