Взрыв на Крымском мосту организовала Украина, бомба была в грузовике, - The New York Times
В американских СМИ появилась информация, что украинские власти причастны к взрыву на Крымском мосту
Об этом сообщает The New York Times.
По информации американского издания, которому удалось пообщаться с анонимным высокопоставленным украинским чиновником, атаку на Крымский мост организовали украинские спецслужбы.
Бомба была заложена в грузовик, который проезжал по мосту в одно время с поездом. Нет информации, знал ли водитель грузовика о взрывчатке.
Судя по всему, водитель грузовика погиб во время взрыва.
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