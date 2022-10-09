Взрыв на Крымском мосту: будет ли ответ со стороны России? Колонка Сергея Згурца

Взрыв на Крымском мосту остается одной из главных тем на этой неделе. В субботу, 8 октября, на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров, через который россияне опрокидывают подкрепление для своих войск, раздался взрыв и вспыхнул пожар. Были уничтожены два пролета автомобильной части моста в направлении РФ и также было сообщено о повреждении около 1 км железнодорожного полотна.

Взрыв на мосту – это серьезный удар по военному авторитету России

К этому времени Крымский мост считался одним из самых защищенных мест на Земле, потому что россияне говорили, что его охраняют с земли, с неба, моря, под водой и даже из космоса. Поэтому взрыв на мосту – это серьезный удар по военному авторитету РФ, потому что это не просто инфраструктурный объект, он играет важную роль в оценке ситуации и украинцами, и гражданами России, которые сейчас в панике бегут с крымского полуострова. Но технические детали этой операции по взрыву на Крымском мосту все еще порождают ряд вопросов.

Чем взорвали Крымский мост

Я спросил об этом Андрея Кульчицкого, эксперта по взрывному делу, военному ВСУ в отставке. Ведь он имеет значительный опыт по использованию взрывчатки в значительных проявлениях, и в анализе разных случаев с использованием различных систем вооружения. Он может сказать, что повлекло такой эффект на Крымском мосту, потому что говорится и о ракетном ударе, и о взрыве катеров со взрывчаткой под мостом и о взрыве грузовика со взрывчаткой.

Рассматривая фото в места взрыва, Андрей Кульчицкий заключил, что действительно взорвалась машина, потому что дорожное полотно перебито взрывом, на соседнем полотне виден его след. Горящая цистерна, пораженная элементами взрыва, сдвинутая с рельсов, поезд ее протянул чуть дальше от места взрыва и она там осталась.

Подрыв мостов с применением автомобиля, прицепа считается в инженерных войсках как резервный способ для подрыва мостов и объектов. Технических решений при наличии необходимого количества взрывчатки можно предложить очень много, заряд взрывчатки в машине не имел поражающих элементов. Минимальное осколочное действие только фугасное, там видно. Кульчицкий считает, если даже в машине находилось около 2 тонн взрывчатки, то для перебивки пролетного строения это было нормально. Для подрыва железобетонных элементов конструкции с перебиванием арматуры достаточно. Если заряд был размещен в кузове автомобиля, то фура должна быть где-то 2,40-2,50 м по ширине и с длиной до 13 м, контактный заряд там разместить можно было спокойно. Андрей Кульчицкий не знает, как и кто совершал подрыв машины и моста, и какие службы были привлечены, но по действию взрыва и рассмотрению фотографий как сброшено пролетное строение — это был взрыв взрывчатки в указанном авто, которое все видели. Там нет места для поражения ракеты и нет места для поражения из воды.

То, что при взрыве по мосту проезжал поезд — это совпадение, а может кто-то привел в действие взрывное устройство. Ехал сзади и выбирал место для подрыва. Для того чтобы перебить подрывом автомобиля туда, вверх, нужно, чтобы взрывчатки была полная фура, тогда бы так, сбила бы. Возникает вопрос: насколько это сообщение важно для российской армии и каковы последствия в военном смысле на текущем этапе для российской группировки, подпитываемой на средства Крымского моста.

Что делают россияне для восстановления повреждений моста

Я спросил об этом военно-политического эксперта, координатора группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко.

Он сказал, что осталась вторая полоса автомобильной дороги, по которой попали. Она имеет структурные повреждения и не может полноценно выполнять свою функцию. Российские окуппанты стараются не использовать уцелевшую часть для перевозки больших грузов, это исключительно для гражданского транспорта. По мнению Коваленко, это достаточно высокий риск, потому что структура уже повреждена, в любой момент может произойти еще один инцидент, но он будет уже не результатом взрыва, а результатом того, что структура разрушится.

Железнодорожные пути имели менее серьезные повреждения, чем автомобильная дорога

По мнению координатора группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, по железнодорожной части – это наиболее интересная составляющая темы, потому что именно на средства железнодорожного сообщения российские оккупанты осуществляют подавляющее большинство своих поставок сил и средств для своих подразделений на южном плацдарме. Действительно, железнодорожные пути имели менее серьезные повреждения, чем автомобильная дорога, но, однако, все равно необходимо акцентировать на том, что эти повреждения также оказали влияние, особенно если мы говорим о давлении на опоры. Без исследований постоянства этой структуры – нонсенс пускать там поезда. Но они в ту же ночь уже отправляли первый поезд. Я скажу так — это был эдакий суицидальный рейс. Поэтому риски есть, это уже вопрос именно физики. А если что-то произойдет, что мы видели 8 октября — уж действительно будут структурные повреждения железнодорожной части. И будут более масштабными, чем мы наблюдаем сейчас.

Можно ли ожидать каких-либо действий, своеобразное возмездие за мост

Александр Коваленко считает, что это может быть исключительно увеличение террора против гражданского населения, обстрелы территории Украины в приграничной зоне, это Сумская и Черниговская область. Использование ракетного оружия и БпЛА Shahed 136, чтобы наносить удары на большую глубину территории Украины. То есть демонстративный такой террор, не более того. Если учесть, что у них сегодня дефицит ракетного оружия, то это будет не в таком большом количестве. Иного они ничего не смогут сделать. На фронте ситуацию переломить они не смогут, увеличить возможности по своим боевым действиям тоже. Они ограничены сегодня в своих возможностях. Все, что остается, это угрожать ядерным оружием. Но мы все хорошо понимаем, что это не больше, чем разговоры.

У россиян активизировались меры по кадровой политике

Эксперт "Информационного сопротивления" Александр Коваленко считает, что на кого-то нужно указывать пальцем, чтобы обвинить в происходящем. Начиная с фиаско в Украине, заканчивая вот уже Керченским мостом. Кто будет виноват? Конечно, не Владимир Путин, который начал полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, и вообще, который начал войну в 2014 году. Разве он может быть виноват – нет. Поэтому это может быть, например, министр обороны Сергей Шойгу. Как раз на него в ближайшее время будет возложен провал так называемой специальной военной операции, именно его обвинят у всех фиаско. А то, что происходят кадровые изменения, они не несут какого-то качественного характера, потому что какой бы генерал сейчас ни был командующим российской армией – это не качество, это лишь смена лица, не более того.

В России обостряется конфронтация между силовиками

По мнению Александра Коваленко, в первую очередь идет речь о Министерстве обороны РФ и ФСБ, но не только, еще и политическими структурами. Потому что если несколько лет назад можно было говорить, что основная тема конфронтации – это финансовые потоки, это финансирование силовых структур, то сейчас мы можем говорить, что это уже борьба за власть в очень непростых условиях, когда Россия проиграет войну.

Дожмет ли Москва Лукашенко для каких-то активных действий

Эксперт "Информационного сопротивления" Коваленко считает, что Москва не сможет заставить Лукашенко предоставить в распоряжение российским генералам свою армию и начать второй фронт. Во-первых, белорусской армии недостаточно для этого, даже если не брать общее количество, там примерно 20 батальонно-тактических и тактических групп, а взять те, которые сейчас сконцентрированы у нашей границы (почти 7 батальонно-тактических и тактических групп) – этого недостаточно для каких-либо действий масштабного уровня именно на северном плацдарме. Во-вторых, сейчас Россия именно из Белоруссии постоянно вывозит боеприпасы из складов и центров хранения. Итак, это о многом говорит: только за август вывезли более 12 тысяч тонн боеприпасов. И продолжают сейчас вывозить артиллерию, гаубицы, самоходные артиллерийские установки, вывозят снятые с хранения танки Т-72. Это демонстрирует, что Белоруссия отдает, а не готовится к вторжению. Когда ты готовишься к вторжению, разве ты будешь отдавать свои боеприпасы и технику с сохранения.