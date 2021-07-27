Взрыв на химзаводе в Леверкузене: один человек погиб, 4 пропали без вести
В результате взрыва на заводе 4 человека получили тяжелые ранения, еще 12 человек травмированы
Об этом сообщает Bild.
Как объявил город Леверкузен в полдень, на сегодняшний день спасены четыре тяжело раненых и двенадцать травмированых. Четыре человека до сих пор считаются пропавшими без вести. Во второй половине дня город подтвердил гибель человека. Погибшим оказался пропавший сотрудник Currenta.
Как подтвердил представитель Currenta журналистам, горела передающая станция резервуарного хозяйства компании.
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Во взорвавшемся резервуаре находились химические растворители.
По сообщению города Леверкузен, пожар на заводе ликвидирован.
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