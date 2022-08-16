Об этом в комментарии The New York Times отметил украинский чиновник на условиях анонимности.

Как пишет издание, во время обсуждения взрыва в Джанкое и последующего масштабного пожара чиновник сказал, что к этому событию причастно элитное украинское военное подразделение, действующее в тылу врага. По словам украинского чиновника, атаку в Новофедоровке на прошлой неделе также организовали офицеры спецназа в сотрудничестве с местными партизанами.

"Очевидные атаки с использованием скрытых сил в тылу врага подчеркивают изобретательность украинских сил. С начала войны они приняли нетрадиционную тактику в надежде выровнять условия игры, пытаясь отразить атаки гораздо большей и лучше оснащенной российской армии", – отмечает издание.

До сих пор Крым выглядел хорошо защищенным от украинских нападений. Даже самые современные системы вооружения Украины не имеют дальности, чтобы поразить там российские военные цели, а украинские самолеты не могут пробиться через российскую противовоздушную оборону на полуострове. Однако взрывы неделю назад на авиабазе в Крыму и сегодняшние в Джанкое нанесли позорный удар по силам Москвы, – анализирует The New York Times.

9 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке Сакского района, на полуострове начали эвакуацию местных жителей.

В Інституте исследования войны заявили, что в кремле не обвиняют Украину в ударах по аэродрому в Новофедоровке в Крыму, так как это свидетельствовало бы о неэффективности российских систем ПВО. А источник в украинском правительстве подтвердил , что за этой атакой стоит Украина.

В Минобороны пожар на аэродроме в Крыму прокомментировали лаконично: "Напоминаем о запрещении курения в неустановленных местах".

The Wall Street Journal 9 августа написала , что взрывы в Крыму приближают войну к дому россиян. The New York Times со ссылкой на собственные источники предположило , что для атаки на Крым могли использовать оружие украинского производства. Спутниковые снимки сервиса Planet Labs за 10 августа зафиксировали результаты взрывов на военном полигоне "Саки" в Крыму. А Forbes исследовал , что стоимость уничтоженной 9 августа российской авиатехники, размещенной на аэродроме в Крыму, составляет $650–850 млн.

В Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа были слышны взрывы и виден черный дым. В минобороны России подтвердили взрывы на складе с боеприпасами

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