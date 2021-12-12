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Взрыв газа на Сицилии: есть погибшие и раненые

12 декабря, 2021 воскресенье
11:00
Мир

В ночь с 11 на 12 декабря 2021 г. в муниципалитете Равануза (регион Сицилия, провинция Агридженто) произошел взрыв газа. Разрушены несколько жилых домов

Пока известно о 4 погибших. 2 человека выжили. Еще 5 человек разыскивают под завалами, передает Rai News.

Перекрытия трех домов полностью обрушились. В общей сложности разрушены и повреждены около десяти жилых зданий.

По оценке спасателей, взорвался газ.

Эвакуированы 50 человек.

На месте работают 250 человек: пожарные, гражданская оборона и правоохранители.


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Италия
взрыв газа
Сицилия
новости Италии
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