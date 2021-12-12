Взрыв газа на Сицилии: есть погибшие и раненые
В ночь с 11 на 12 декабря 2021 г. в муниципалитете Равануза (регион Сицилия, провинция Агридженто) произошел взрыв газа. Разрушены несколько жилых домов
Пока известно о 4 погибших. 2 человека выжили. Еще 5 человек разыскивают под завалами, передает Rai News.
Перекрытия трех домов полностью обрушились. В общей сложности разрушены и повреждены около десяти жилых зданий.
По оценке спасателей, взорвался газ.
Эвакуированы 50 человек.
На месте работают 250 человек: пожарные, гражданская оборона и правоохранители.
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