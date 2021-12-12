Взрыв газа на Сицилии: есть погибшие и раненые

Пока известно о 4 погибших. 2 человека выжили. Еще 5 человек разыскивают под завалами, передает Rai News.



Перекрытия трех домов полностью обрушились. В общей сложности разрушены и повреждены около десяти жилых зданий.



По оценке спасателей, взорвался газ.



Эвакуированы 50 человек.



На месте работают 250 человек: пожарные, гражданская оборона и правоохранители.





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