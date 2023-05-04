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Взрыв дрона над Кремлем мог совершить Пригожин для свержения влиятельных лиц в окружении Путина, - полковник контрразведки в запасе Притула

4 мая, 2023 четверг
11:53
Война с Россией

Полковник контрразведки в запасе, экс-начальник Управления внутренней безопасности МВД Украины в Луганской области Михаил Притула считает, что взрыв над Кремлем направлен на внутренние распри Кремля

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Взрыв дрона над Кремлем - это демонстрационный удар и символ поражения Путина. За это будут отвечать два человека - Шойгу и начальник охраны Кремля. Эти персоны наиболее приближены к Путину, особенно начальнику охраны. Он регулирует доступ к Путину, систему охраны и безопасность Путина. И этот человек достаточно влиятелен в иерархии российских властей", - пояснил Притула.

По словам полковника контрразведки в запасе, скорее всего, взрыв над Кремлем был пощечиной начальнику охраны Кремля и Шойгу.

"Начальник охраны Кремля и Шойгу могут быть целью для внутренних интриг. В последнее время Пригожин страдал от Шойгу и начальника охраны, его не пускали в Путин. Пригожин имеет неконтролируемые деньги, чтобы купить дроны. У него есть персонал, который может управлять дронами, у него взрывчатка и может все это привезти в Москву. Таким образом, наиболее вероятно, что взрыв над Кремлем мог совершить Пригожин. Эта интрига направлена на внутренние распри Кремля и свержение влиятельных лиц в окружении Путина", - добавил Притула.

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