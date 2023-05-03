Взрыв дрона над Кремлем: Медведев заявил, что Зеленского нужно убить

Об этом он написал в телеграме.

Медведев заявил, что "не осталось иных вариантов" и сравнил Зеленского с Гитлером.

"После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдется какой-то сменщик типа зиц-президента адмирала Деница... " – пишет он.