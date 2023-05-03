Взрыв дрона над Кремлем: Медведев заявил, что Зеленского нужно убить
Заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после взрыва дрона над Кремлем необходимо "физически устранить" Зеленского и его правительство
Об этом он написал в телеграме.
Медведев заявил, что "не осталось иных вариантов" и сравнил Зеленского с Гитлером.
"После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдется какой-то сменщик типа зиц-президента адмирала Деница... " – пишет он.
- Россия обвинила Украину в попытке нанести удар по Кремлю беспилотником в ночь на 3 мая.
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