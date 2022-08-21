Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы видим, что перед 24 августа РФ набирает мотивацию против Украины, обвиняя нас в обстрелах Запорожской АЭС. А сейчас они пытаются показать, что Украина занимает позицию уничтожения оппонентов через совершение террористических актов и диверсий. Эта операция квалифицируется как подготовленная провокация со стороны спецслужб РФ, которая нацелена против Украины", – подчеркнул Маломуж.

По словам генерала, мы видим, какая истерия началась в России после этой трагедии.

"Видим, что Дугин, который был идеологом российского мира уже не актуален и если его уничтожить - не было бы такого резонанса, как подрыв авто с его дочерью. Эта особа ездила в Мариуполь, требовала суда над азовцами и показала свою политическую позицию", – подчеркнул Маломуж.

Генерал добавил, что дочь Дугина не является ключевой фигурой.

"Но для медийного формата она очень подошла. Им нужно было показать, что против России и представителей российского руководства ведется активная террористическая деятельность. Поэтому спецслужбы РФ, не имея дополнительных аргументов против нашего государства, привлекли еще другой формат и подготовку ряда терактов. Это прогнозируемый акт , который осуществлен жестоко, но четко направлен против Украины", - заметил Маломуж.

Около 22:00 субботы, 20 августа 2022 года, на окраине Москвы (РФ) взорвался и сгорел автомобиль, принадлежавший главе "Международного евразийского движения", одному из главных идеологов рашизма и вооруженного вторжения в Украину Александру Дугину

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