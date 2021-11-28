Взрыв 5-этажки в Новой Одессе. Известно о 2 погибших

Их тела вчера, 27 ноября, в 16:46 и в 23:25 подразделениями ГСЧС были изъяты тела из-под завала, передает пресс-служба ведомства.



Пострадали три человека:



одного человека перелом предплечья - госпитализирован в больницу,



2 человека – в шоковом состоянии, после обследования от госпитализации отказались.



Из дома проведена эвакуация 54 человек.



Справка



27 ноября в 9:20 утра в городе Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно – бытового газа на 5 этаже). Разрушены 2 квартиры на четвертом и 2 квартиры на пятом этажах.



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