Взрыв 5-этажки в Новой Одессе. Известно о 2 погибших
По данным на утро 28 ноября 2021 года, взрыв многоэтажного жилого дома в городе Новая Одесса Николаевской области унес жизни двух человек
Их тела вчера, 27 ноября, в 16:46 и в 23:25 подразделениями ГСЧС были изъяты тела из-под завала, передает пресс-служба ведомства.
Пострадали три человека:
одного человека перелом предплечья - госпитализирован в больницу,
2 человека – в шоковом состоянии, после обследования от госпитализации отказались.
Из дома проведена эвакуация 54 человек.
Справка
27 ноября в 9:20 утра в городе Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно – бытового газа на 5 этаже). Разрушены 2 квартиры на четвертом и 2 квартиры на пятом этажах.
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