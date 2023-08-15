Где-то в 17 году ко мне обратился депутат с просьбой провести серию концертов-встреч для детей в своем округе. Округ в основном сельский, а уважаемые артисты по селам не ездят. Им нужны стадионы и большие залы. А где они в небольшом селе? А для меня именно то, что нужно. Жанр сказки камерный и аудитория в 30-60 человек лучше всего подходит для моих выступлений. Да и дети в селе не хуже городских, и тоже хотят радости и достопримечательностей.

Депутат выделил микроавтобус, водителя и своего помощника. И мы за пару месяцев объездили многие села. Выступления проводились обычно в школах. Это, вероятно, был мой лучший тур. Дети были счастливы. Ну и я тоже.

Депутат был любопытный мужчина. У него свой аграрный бизнес. И он, что называется, вкладывался в свой округ своими собственными деньгами. Как когда-то Симиренко, который издал Кобзарь и помогал Шевченко, или Терещенко, который строил сельские школы. Ну что-то такое. Отмечу — не привлечением государственных средств, а на свои собственные.

Привозил врачей в села, купил несколько маршруток, чтобы людей возить каждый день в город. Бесплатно. Подчеркиваю.

Люди привыкли, что каждый день бесплатный автобус. Интересно, что бесплатные автобусы не нравились перевозчикам, потому что лишали их прибыли. Поэтому небольшой автопарк как-то ночью сожгли. Депутат покряхтел и купил новые автобусы и нанял охрану.

И продолжил свою деятельность.

Телефон депутата и помощника знали все и обращались со своими проблемами. Чем могли, тем помогали.

Был случай, когда заболел ребенок, родители позвонили, и депутат ночью примчался на своем авто и доставил на операцию, которую сам и оплатил (знаю из рассказа причастного человека).

И наконец, обездоленный и уставший народ дождался выборов 19 года.

Началась вакханалия "слуг".

Лозунги вы все помните.

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Прочь продажных барыг и кровопийц! Всю власть "слугам народа". Наконец труженики получат свое и никто уже не будет обворовываться и наживаться на человеческих мозолях!

Прямо большевистский переворот в лучших традициях.

Вообще большевистская идеология очень проста и основана на примитивном популизме. Богатый – значит плохой, а бедный – хороший и высоконравственный.

Это легко заходит "простому населению". Сейчас наконец "будем властвовать".

Вот и в этом округе "как будто люди одурели" и выбрали какого-то "слугу", которого никто не знал и не видел. Не знаю, бывший фотограф или кто. И никто не знал. Главное - "слуга" и "прочь проклятых барыг".

Но вы все помните то избирательное безумие и вал "побед" по всей Украине.

Интересно, что агитировал за "новое лицо" мужчина, сына которого спас "старый" депутат. Ну, я бы не мог так. Хотя бы из благодарности, что ли. Ну, это дело совести.

Так вот – выборы. И победил, предсказуемо, "слуга" с большим отрывом.

Ура! Наша взяла! Наконец-то дождались!

А теперь уже бывший депутат, который называется, получил ногой под зад. Ну что ж. Надо жить дальше. Вернулся в свой бизнес.

Ну и свернул все "депутатские проекты".

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И вот однажды утром радостные победители пришли на привычную бесплатную маршрутку. А ее нет. Зато платные перевозчики есть.

И врачей никто уже не привозит, и проблемы не решает.

И начались возмущенные звонки помощнику бывшего депутата - "Что за херня?! Где наша бесплатная маршрутка?!"

– Хм. У вас теперь новый "обеспечитель" есть. К нему обращайтесь. Ну и обычные маршрутки есть.

– Какой такой новый?! Мы его не видели и не видим! Давайте нам нашу, бесплатную!

Не знаю, правильно ли было отменять эти маршрутки. Но это частные деньги.

Речь о другом.

Абсолютно бездумное стадо, срубившее под собой ветку, поднявшись на красивые видосики и дешевый популизм.

И абсолютное отсутствие мозгов и понимание причинно-следственных связей.

Ну и взращенное совком понятие, что "все нам виноваты". А вы? Кому-то виноваты?

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Об авторе. Сашко Лирник, сценарист, актер, телеведущий, сказочник