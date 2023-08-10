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Взорвавшийся под Москвой завод участвовал в разработке новейшего бомбардировщика, – росСМИ

10 августа, 2023 четверг
01:52
Новости

Взорванный в Подмосковном Сергиевом Посаде завод участвовал в разработке российского "стелса"-бомбардировщика нового поколения "Посланник"

Об этом сообщает росСМИ "Агентство. Новости" со ссылкой на документы.

Согласно российскому сайту госзакупок, это предприятие не просто продолжает поставлять оптику российским силовикам, но и с 2019 года участвует в разработке стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения, пишет росСМИ.

С марта 2022 госконтракты завода прекратили публиковать, но заключенные ранее контракты до сих пор доступны.

Среди договоров – "выполнение составной части опытно-конструкторской работы по теме шифр: "Посланник-1ОЭП/Л", срок выполнения контракта – 2027 год, отмечает издание.

Стоимость этих работ – 69 млн рублей (около $711 000).

Заказчиком работ является национальный исследовательский институт "Экран", занимающийся разработкой оборудования для военной авиации.

"Посланник" – дальний бомбардировщик-ракетоносец, разрабатываемый конструкторским бюро "Туполев" для Минобороны РФ с 2009 года.

Российская пропаганда сообщала, что в конструкции этого самолета будут широко применяться технологии и материалы, снижающие заметность по технологии "стелс".

Согласно источникам окупантов, "Посланник" якобы будет способен нести имеющиеся и перспективные стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, гиперзвуковое оружие, а также будет оснащен новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы.

По двум другим действующим госконтрактам, завод в Сергиевом Посаде поставляет Росгвардии бинокли и дозиметры.

В 2019 году завод поставил НИИ "Экран" станции предупреждения об облучении, устанавливаемых на военные вертолеты и самолеты.

  • Напомним, в Сергиевом посту Московской области России утром 9 августа раздался мощный взрыв на оптико-механическом заводе. По состоянию на вечер власти заявили о 60 пострадавших, еще 8 человек считаются пропавшими без вести.
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