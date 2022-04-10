Взорванные хаты и сожженные предприятия. В сети показали разрушенную рашистами Горенку под Киевом
Народный депутат VIII созыва, а теперь, как и после первого российского вторжения 2014 года, снова воин-доброволец Игорь Луценко показал последствия обстрелов освобожденного от оккупантов села Горенка между Киевом и Гостомелем
Соответствующее панорамное видео размещено на YouTube, рассказывает Еспресо.TV .
На съемке хорошо видны обгоревшие и поврежденные оружием разного калибра пятиэтажки возле глиняного карьера, остатки частных домов с сорванными крышами и последствиями попадания в них артиллерии, а также то, что осталось от промышленных объектов на территории села.
В комментариях зрители пишут:
"Отомстим за каждую слезинку",
"Выстоим. Победим. Не забудем",
"Как там Байден? Стройматериалы не обещает поставить?"
- Напомним, на берегу в селе Горенка под обстрел российских оккупантов попала легковая автомашина с тремя иностранными и украинскими журналистами . В салоне автомобиля находились корреспондент американского новостного телеканала Fox News Бенджамин Холл, его 55-летний оператор Пьер Закшевский и 24-летняя украинская журналистка Александра Кувшина.
- Закшевский и Кувшина погибли.
- Холл потерял половину ноги с одной стороны и ступню с другой. У него больше не действует один глаз, сильно ухудшился слух.
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