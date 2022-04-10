Взорванные хаты и сожженные предприятия. В сети показали разрушенную рашистами Горенку под Киевом

Соответствующее панорамное видео размещено на YouTube, рассказывает Еспресо.TV .



На съемке хорошо видны обгоревшие и поврежденные оружием разного калибра пятиэтажки возле глиняного карьера, остатки частных домов с сорванными крышами и последствиями попадания в них артиллерии, а также то, что осталось от промышленных объектов на территории села.

Напомним, на берегу в селе Горенка под обстрел российских оккупантов попала легковая автомашина с тремя иностранными и украинскими журналистами . В салоне автомобиля находились корреспондент американского новостного телеканала Fox News Бенджамин Холл, его 55-летний оператор Пьер Закшевский и 24-летняя украинская журналистка Александра Кувшина.

Закшевский и Кувшина погибли.

Холл потерял половину ноги с одной стороны и ступню с другой. У него больше не действует один глаз, сильно ухудшился слух.

В комментариях зрители пишут:"Отомстим за каждую слезинку","Выстоим. Победим. Не забудем","Как там Байден? Стройматериалы не обещает поставить?"