Взорван вражеский корабль в оккупированном порту Бердянска, – общественный активист
Город оккупирован, порт Бердянска также под контролем врага, с утра 24 марта раздались взрывы в порту, взорван корабль оккупанта
В Бердянске и событиях в порту города сообщил Виктор Дудукалов, общественный активист из Бердянска в эфире Эспрессо TV
Активист рассказал: "Ситуация в Бердянске напряжена, потому что не по единичным случаям задержания общественных активистов и тех людей, которые выходили и организовывали проукраинские митинги. Знаю, что к ним применяются не совсем гуманные методы".
Виктор добавил: «На сегодняшний день город физически оккупирован, назначен исполняющий обязанности городского головы, но органы власти местного самоуправления работают. Весь город превратился в волонтерский центр помощи своим жителям, помощи беженцам из Мариуполя».
«С утра прозвучат взрывы со стороны порта. В местных чатах жители пишут, что один из кораблей взорван. Была информация, что в порту отгружалась вражеская техника, но это было пять дней назад. Порт оккупирован, маневры происходят, несколько кораблей маневрировали то в одну, то в другую сторону. Сегодня один из этих кораблей взорван. Присутствующий контингент постоянно меняется, передвигается, нельзя зафиксировать и сказать, что напоминает военную базу», - сообщил Виктор Дудукалов.
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