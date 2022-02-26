Взорван мост на выезде из Киева в Житомир
В районе села Стоянка Киевской области выведен из строя путем подрыва автомобильный мост через Ирпень при выезде из столицы на город Житомир. Это на автодороге Киев – Чоп (Житомирская трасса)
Такую информацию утром субботы, 26 февраля 2022 года, распространил народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, передает Еспресо.TV.
"Мост возле Стоянки взорван. Проехать из Киева в Житомир невозможно", – говорит политик.
Об этом сообщает информационный ТГ-канал Новинач. В подтверждение приведена фотография с места происшествия.
Справка
Стоянка находится к западу от Киева.
Там же, в западном и северо-западном пригороде Киева, а именно в селах Мостище и Романовка, вчера, 25 февраля, украинские саперы взорвали тамошние мосты через Ирпень, по которым можно добраться до Киева.
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