Взорван мост на выезде из Киева в Житомир

Такую информацию утром субботы, 26 февраля 2022 года, распространил народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, передает Еспресо.TV.



"Мост возле Стоянки взорван. Проехать из Киева в Житомир невозможно", – говорит политик.



Об этом сообщает информационный ТГ-канал Новинач. В подтверждение приведена фотография с места происшествия.



Справка



Стоянка находится к западу от Киева.



Там же, в западном и северо-западном пригороде Киева, а именно в селах Мостище и Романовка, вчера, 25 февраля, украинские саперы взорвали тамошние мосты через Ирпень, по которым можно добраться до Киева.





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